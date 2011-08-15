-Mübarek'in yargılanmasında naklen yayın yasağı KAHİRE (A.A) - 15.08.2011 - Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve oğulları Ala ile Cemal'in yargılandığı davada ikinci duruşma sona erdi. Mısır televizyonu, Hüsnü Mübarek'in ambulansla mahkemeden ayrıldığını duyurdu ve hastaneye götürüldüğüne ilişkin görüntülere yer verdi. Mahkeme Başkanı Ahmet Fehmi Rifat, duruşma sonunda alınan çeşitli kararları açıkladı. Rifat, ilk duruşmada eski İçişleri Bakanı Habib el Adli'nin ve Hüsnü Mübarek'in güvenlik güçlerine göstericileri öldürme talimatı verdiklerine ilişkin davanın tekrar birleştirilmesine karar verdi. Ahmet Rifat, Mübarek, oğulları ve eski İçişleri Bakanının bir sonraki duruşmasının 5 Eylül de görüleceğini söyledi. Davanın hızlı bir şekilde yürütülmesi için Mısır devlet televizyonu tarafından yapılan naklen yayın da yasaklandı. Mahkemenin diğer önemli bir kararı ise tüm avukatların mahkeme dosyalarını incelemesine olanak sağlanması oldu.