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Dünya

Mübarek'in yargılanmasında duruşmaya ara verildi KAHİRE (A.A)

15 Ağustos 2011 15:55

-Mübarek'in yargılanmasında duruşmaya ara verildi KAHİRE (A.A) - 15.08.2011 - Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yargılandığı duruşmaya ara verildi. Kısa bir aranın ardından tekrar başlayacak olan duruşmanın ilk oturumunda Mahkeme Başkanı Ahmet Fehmi Rifat'ın "Mübarek burada mı, Cemal ve Ala Mübarek burada mı" sorularına, Mübarek ve oğulları Cemal ve Ala "Evet, buradayız" diye cevap verdi. Bu arada, oturumda müdahil avukatlar, Mübarek'in yargılandığı davada göstericilerin öldürülmesi emrinin verilmesiyle İsrail'e gaz ve petrol satışıyla ilgili davanın ayrılmasını talep ettiler. Mübarek'in avukatları da mahkemeyle ilgili birçok dava bulunmasından dolayı tüm dosyaların incelenebilmesi amacıyla mahkemenin ertelenmesini istediler. Öte yandan her iki tarafın avukatlarının yargılamanın sürekli olması talebini reddeden Mahkeme Başkanı Rifat, müdahillerin talepte bulunduğu dosyaların fazla olması nedeniyle duruşmaların her gün yapılamayacağını söyledi.

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