-Mübarek'in yargılanmasına devam edildi KAHİRE (A.A)- 02.01.2012 - Mısır'da halk ayaklanması sonucunda görevini bırakmak zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, oğulları Ala ve Cemal ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin güvenlik güçlerine, göstericilere ateş açma talimatı verdikleri iddiası ile yargılanmasına devam edildi. Kahire Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hüsnü Mübarek, tedavi gördüğü Uluslararası Sağlık Merkezi'nden helikopter ile oğulları Cemal ve Ala ise tutuklu bulundukları Tora Cezaevi'nden mahkum aracı ile mahkemeye getirildiler. Mahkemeye giren her iki tarafın avukatlarından alınan bilgilere göre, Mahkeme Başkanı Ahmet Rıfat duruşmaya devrim sırasında öldürülenlerin ailelerinin taleplerini dinleyerek başladı. Muhaliflerin avukatları, mahkemeden Mübarek'in son sağlık raporlarının yeniden incelenmesini ve eski cumhurbaşkanın Uluslararası Sağlık Merkezi'nde göz hapsinde tutulmak yerine Tora Cezaevi'ne sevk edilmesini istediler. Muhaliflerin avukatları, Hüsnü Mübarek'in her duruşmaya helikopter ve özel güvenlik ile gelmesinin devlete getirdiği yükün duruşma başına ortalama 500 bin Mısır Cüneyhi (150 bin Türk Lirası) olduğunu belirterek, mahkemeden, Mübarek'in, oğulları ve eski İçişleri Bakanı Habib El Adli gibi Tora Cezaevi'ne normal mahkum arabası ile duruşmalara getirilmesini talep ettiler. Avukatlar, Mübarek'in duruşmasının yıllarca sürecek olmasının maliyetinin çok yüksek olacağını kaydettiler. Mahkeme, Kahire Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianemeyi dinlemek üzere, yarına ertelendi.