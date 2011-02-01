Mübarek'in sığınma talebi istedi!

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İngiltere’de yayımlanan Sunday Express gazetesi, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in İngiltere Başbakanı David Cameron’a, ülkesini terk etmesi durumunda kendisine sığınma hakkı tanıyıp tanımayacağını sorduğunu iddia etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Mübarek’in söz konusu nabız yoklamasını devlet başkan yardımcısı ve danışmanı General Ömer Süleyman’ın aracılığı ve “yumuşak kanalları” kullanarak yaptığını öne süren Express, General’e yakın kaynaklardan edindikleri bilgilere göre, Mübarek Tunus’un devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali’nin yaptığı gibi ülkesini terk etmek zorunda kalırsa, eşi Suzan ve yakınlarının güvenliklerinin sağlanıp sağlanamayacağının yanıtını aradı.Mübarek’in köktendincilere karşı tutumu nedeniyle Suudi Arabistan seçeneğini değerlendiremediğine işaret eden Sunday Express, Mübarek’in Müslüman Kardeşler Örgütü’ne karşı tutumu ve İsrail ile ilişkileri nedeniyle El Kaide içinde de “düşman’’ olarak algılandığını hatırlattı.General Ömer Süleyman’ın konuyla ilgili olarak ABD’li yetkililerle de temas kurduğunu yazan Express, “kaynaklardan edinilen bilgilere göre General ve Mübarek ellerindeki seçenekleri değerlendiriyor” diye yazdı.Express gelişmelerin Mübarek’in oğullarının önceki gün Londra’ya geldiklerine dair iddiaları daha inandırıcı kıldığını da kaydederken, bir yandan da hem İngiltere’nin hem de ABD’nin eski güçlü müttefikleri Mübarek’in sığınma talebine olumsuz yanıt verdiğini iddia etti.Gazete Mübarek ile Cameron arasındaki telefon görüşmesinde de Cameron’un Mübarek’e bir an önce demokratik adımları atması yönünde tavsiyede bulunduğunu da yazdı. Gazeteye göre Cameron Mübarek’e “göstericileri baskıyla durdurmaya çalışmak yerine demokratik meşruiyeti tesis edecek adımları atınız” dedi.