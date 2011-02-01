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Dünya

Mübarek'in sığınma talebi istedi!

Mısır liderinin, Başbakan David Cameron’a “Kaçmam gerekirse beni ve ailemi alır mısınız?” diye sorduğu iddia edildi...

01 Şubat 2011 02:00

T24 - Hüsnü Mübarek kaçma hazırlığına başladı. Mısır liderinin, Başbakan David Cameron’a “Kaçmam gerekirse beni ve ailemi alır mısınız?” diye sorduğu iddia edildi

İngiltere’de yayımlanan Sunday Express gazetesi, Mısır Devlet  Başkanı Hüsnü Mübarek’in İngiltere Başbakanı David Cameron’a, ülkesini terk etmesi  durumunda kendisine sığınma hakkı tanıyıp tanımayacağını sorduğunu iddia etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 


Mübarek’in söz konusu nabız yoklamasını devlet başkan yardımcısı ve danışmanı General Ömer  Süleyman’ın aracılığı ve “yumuşak kanalları” kullanarak yaptığını öne süren Express, General’e  yakın kaynaklardan edindikleri bilgilere göre, Mübarek Tunus’un devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin  Ali’nin yaptığı gibi ülkesini terk etmek zorunda kalırsa, eşi Suzan ve yakınlarının güvenliklerinin sağlanıp sağlanamayacağının yanıtını aradı.

Mübarek’in köktendincilere karşı tutumu nedeniyle Suudi Arabistan seçeneğini  değerlendiremediğine işaret eden Sunday Express, Mübarek’in Müslüman Kardeşler Örgütü’ne  karşı tutumu ve İsrail ile ilişkileri nedeniyle El Kaide içinde de “düşman’’ olarak algılandığını  hatırlattı.

General Ömer Süleyman’ın konuyla ilgili olarak ABD’li yetkililerle de temas kurduğunu yazan  Express, “kaynaklardan edinilen bilgilere göre General ve Mübarek ellerindeki seçenekleri   değerlendiriyor” diye yazdı.

Express gelişmelerin Mübarek’in oğullarının önceki gün Londra’ya geldiklerine dair iddiaları daha  inandırıcı kıldığını da kaydederken, bir yandan da hem İngiltere’nin hem de ABD’nin eski güçlü  müttefikleri Mübarek’in sığınma talebine olumsuz yanıt verdiğini iddia etti.
Gazete Mübarek ile Cameron arasındaki telefon görüşmesinde de Cameron’un Mübarek’e bir an  önce demokratik adımları atması yönünde tavsiyede bulunduğunu da yazdı. Gazeteye göre  Cameron Mübarek’e “göstericileri baskıyla durdurmaya çalışmak yerine demokratik meşruiyeti tesis edecek  adımları atınız” dedi.



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