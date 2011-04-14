-MÜBAREK'İN SAĞLIK DURUMU STABİL ŞARM EL ŞEYH (A.A) - 14.04.2011 - Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in sağlık durumunda iyileşme olmadığı ve tedavi altında bulunduğu Şarm El Seyh'ten nakledilmesi planı bulunmadığı bildirildi. Bir ordu kaynağı, Mübarek'in sağlık durumunda değişiklik olmadığını, ancak iyileşme de kaydedilmediğini söyledi. Mübarek'in çok az beslenebildiğini ve seruma bağlı olduğunu anlatan aynı kaynak, şu an için eski cumhurbaşkanını başka yere nakletme planı olmadığını söyledi. Resmi Mena ajansının dün Şarm El Şeyh'teki hastane kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, önceki gün sorgulama sırasında kalp krizi geçiren 82 yaşındaki Mübarek'in sağlık durumunun ''istikrarlı seyretmediği'' belirtilmişti. Başsavcı, Hüsnü Mübarek'in yolsuzluk ve hükümet karşıtı gösterilerde şiddet uygulanması konularında yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 gün süreyle gözaltında tutulacağını bildirmişti. Mübarek, 30 yıl süren iktidarına karşı yapılan kitlesel gösteriler üzerine 11 Şubat'ta istifa etmek zorunda kalmasından sonra Şarm El Şeyh'te ikamet etmeye başlamıştı. Son yıllarda sağlık sorunları yaşayan Mübarek, Mart 2010'da Almanya'da safra kesesi ameliyatı olmuştu.