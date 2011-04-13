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Dünya

MÜBAREK'İN OĞULLARINA GÖZALTI KAHİRE (A.A)

13 Nisan 2011 11:26

-MÜBAREK'İN OĞULLARINA GÖZALTI KAHİRE (A.A) - 13.04.2011 - Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in oğullarının, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınacakları bildirildi.  Mısır devlet televizyonu, Alaa ve Cemal Mübarek'in, savcılıkça yürütülen yolsuzluk ve hükümet karşıtı gösteriler sırasında uygulanan şiddet konusundaki soruşturma çerçevesinde sorgulanmak üzere 15 gün gözaltında tutulacaklarını duyurdu. Mübarek'in oğullarının, babaları hastanedeyken Kahire'den gelen savcılar tarafından sorgulanmak üzere Şarm El Şeyh'deki bir mahkeme binasına götürüldükleri belirtildi.  Binanın önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, Alaa ve Cemal Mübarek'in tutuklanmalarını isterken, bölge emniyet müdürü, kalabalığa yaptığı açıklamada, Mübarek'in oğullarının gözaltına alınacaklarını duyurdu.  Göstericilerin, iki kardeşi taşıyan polis aracına su şişeleri, taş ve terlik attıkları belirtildi.

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