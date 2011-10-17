'Mübarek'in oğulları parayı İsviçre'ye kaçırdı'

T24

Asım El Gohari adlı yetkili, İsviçreli yetkililerin Mübarek'in oğullarından Alaa'nın eski rejim yöneticileriyle kara para aklama işlerine karışıp karışmadığını da araştırdığını söyledi.El Gohari, İsviçre'nin dondurduğu Mübarek ve arkadaşlarının varlıklarının çoğunun Mübarek'in oğullarına ait olduğunu ifade etti.Mübarek ve oğulları yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle halen ülkelerinde yargılanıyor.Mısır Başsavcısı da 18 gün süren ve Mübarek'in devrilmesine neden olan halk ayaklanmasının ardından 20 Şubat'ta eski cumhurbaşkanının mal varlıklarını dondurmuştu.