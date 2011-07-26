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Dünya

MÜBAREK'İN OĞULLARI NAKLEDİLECEK KAHİRE (A.A)

26 Temmuz 2011 11:32

-MÜBAREK'İN OĞULLARI NAKLEDİLECEK KAHİRE (A.A)- 26.07.2011 - Mısır'da yayımlanan bağımsız El Masri El Yovm gazetesi, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in oğulları Cemal ve Ala ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin Şarm El Şeyh'e nakledileceklerini ileri sürdü.  Gazetenin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Mısır İçişleri Bakanlığı, Cemal ve Ala Mübarek ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin Kahire'deki Tora Cezaevi'nden Şarm El Şeyh'e 150 kilometre uzaklıktaki Güney Sina Tur Cezaevi'ne taşınmaları için hazırlık yaptı.  Kaynaklar, söz konusu nakilin, ordu ile İçişleri Bakanlığının işbirliği sonucunda gerçekleştirileceğini, askeri nakliye uçaklarıyla yapılacağını öne sürdü.  Kahire Mahkemesi, protestocuları öldürmek suçlamasıyla yargıladığı Habib El Adli'nin duruşmasını 3 Ağustos tarihine ertelemişti.

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