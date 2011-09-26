-Mübarek'in oğluna uyarı KAHİRE (A.A)-26.09.2011 - Mısır'da halk ayaklanması sonucunda istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in halen Tora Cezaevi'nde tutuklu bulunan küçük oğlu Cemal Mübarek'in İçişleri Bakanlığı yetkililerince uyarıldığı bildirildi. Mısır'da yayınlanan yarı resmi Rosa El Yusuf Gazetesi'nin haberine göre, Cemal Mübarek, babası Hüsnü Mübarek ile birlikte yolsuzluk, rüşvet,kamuyu zarara uğratmak ve güvenlik güçlerine göstericilere ateş açılması talimatı verilmesi suçlamaları ile yargılandığı davada, halk ayaklanması sırasında öldürülenlerin haklarını savunan avukatları parmak işareti ile tehdit etti. Cemal Mübarek söz konusu parmak hareketini, Mısır Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi'nin mahkeme tarafından tanık statüsü ile dinlendiği celsede yaptı. Cemal Mübarek'i Tora Cezaevi'ndeki koğuşundan çağıran İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Mübarek'i gelecek duruşmalarda benzer bir hareket yapmaması konusunda uyardı. Adı açıklanmayan bir yetkili de İçişleri Bakanlığının Cemal Mübarek'i son kez uyardığını ileri sürerek, bundan sonraki süreçte uyarı olmayacağını Mübarek'in yaptığı herhangi bir disiplinsizliğin hücre cezası ile sonuçlanacağını söyledi. Mısır'ı 30 yıl boyunca yöneten Hüsnü Mübarek, 25 Ocak tarihinde ülke genelinde başlayan halk ayaklanması sonucunda görevlerini orduya devrederek istifa etmiş, Mübarek ve oğulları Nisan ayında tutuklanmışlardı. Mübarek sağlık durumundan dolayı Kahire İsmailiye yolu üzerindeki bir hastanede tedavi görürken, oğulları Ala ve Cemal ünlü Tora Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.