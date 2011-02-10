-MÜBAREK'İN KONUŞMASI TSİ 22.00'DE KAHİRE (A.A) - 10.02.2011 - Mısır'da halkın istifa etmesini istediği Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in TSİ 22.00'de konuşma yapması bekleniyor. Mısır hükümetinin sözcüsü Magdi Radi, Mübarek'in yaklaşık 1 saat sonra halka hitap edeceğini duyurdu. -TAHRİR MEYDANINDA İSTİFA BEKLENTİSİ Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifa edeceği yönünde medyada çıkan haberlerin ardından, Mısır halkı Mübarek'in istifa haberini karşılamak üzere Tahrir meydanına akın etti. Bayraklar ve dövizler taşıyarak meydana gitmeye çalışan halk, askerlerin kontrol noktalarında sıkı biçimde arandıktan sonra alana alınıyor. Tahrir meydanında 17 günden beri gösteri yapan protestocular da Mübarek'in istifa edeceği yönündeki haberleri sevinçle karşıladı. Alanda slogan atan protestocular, yaptıkları açıklamada "Mübarek gidiyor. Ömer Süleymanı da istemiyoruz. Mısır halkı burada gösteri yapıyor. Kimse istediklerimiz olana kadar bizi bu alandan çıkaramaz" dediler. Mübarek'in istifa edeceğine dair haberler alanda bulunan protestoculara megafonla anons edilirken, on binlerce göstericinin, Mübarek'in akıbetinin ne olacağını ve ordunun pozisyonunu merakla beklediği gözleniyor. -"ORDU HAREKETE GEÇECEK" El Arabiye televizyonu, Mısır'ın başkenti Kahire'nin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda protestolarını sürdüren halkın, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman'a vermesi suretiyle uygulanacak iktidar değişimi planını reddetmesi durumunda, ordunun harekete geçeceğini ileri sürdü. Adı açıklanmayan kaynaklara dayanarak bu haberi veren TV, bu konuda başka bir ayrıntı vermedi. -"MISIR'DA TARİHİN DEĞİŞİMİNE TANIKLIK EDİYORUZ" ABD Başkanı Barack Obama, ''Mısır'da tarihin değişimine tanıklık etmekteyiz'' dedi. İnternet dünyasındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere Michigan'da bulunan Obama, konuşmasında Mısır'daki gelişmelere de kısaca değindi. Obama, istifası etmesi beklenen Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in açıklamasından önceki bu açıklamasında, ''Mısır'daki olaylar bu ülkede tarihin değişmekte olduğunu gösteriyor'' ifadesini kullandı. ABD Başkanı, ''Mısır'da demokrasiye düzenli geçişi'' desteklediklerini de kaydetti.