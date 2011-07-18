-MÜBAREK'İN KOMAYA GİRDİĞİ YALANLANDI KAHİRE (A.A) - 17.07.2011 - Eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in komaya girmediği, durumunda bir değişiklik olmadığı bildirildi. Devlet televizyonu, Mübarek'in yattığı Şarm El Şeyh Uluslararası Hastanesinin başhekiminin açıklamalarına dayanarak verdiği haberde, eski devlet başkanının avukatı Ferid El Deeb'in "Mübarek komaya girdi" açıklamasının doğru olmadığını duyurdu. Öte yandan hastane kaynakları, Mübarek'in zaman zaman komaya girdiğini ancak durumunun stabil olduğunu söyledi. Hüsnü Mübarek'in avukatı Ferid El Deeb daha önce eski devlet başkanının felç geçirdiğini ve komaya girdiğini, doktorların 83 yaşındaki Mübarek'in bilincini yerine getirmek için çalıştığını iddia etmişti.