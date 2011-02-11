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Dünya

MÜBAREK'İN İSTİFASINA TEPKİLER ANKARA (A.A)

11 Şubat 2011 21:44

-MÜBAREK'İN İSTİFASINA TEPKİLER ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasına tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail hükümetinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Mübarek'in istifasının Mısır ve komşuları için "sarsıntısız" bir geçiş sürecinin başlatmasını umduklarını belirterek, İsrail ile Mısır arasında 1979'da varılan barış anlaşmasının korunmasının gerekli olduğunu kaydetti. Sıcak yorumlar yapmak için henüz erken olduğunu belirten İsrailli yetkili, Cumhurbaşkanı Mübarek'in gidişinin bazı İsrailli yetkililerde endişe yarattığını da sözlerine ekledi. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da, Mısır'da "tarihi bir gün" yaşandığını belirterek, Hüsnü Mübarek'in istifasının bu ülkeye en kısa sürede demokrasinin gelmesini sağlayacağını söyledi.  Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Cumhurbaşkanı Mübarek'in istifasını "tarihi bir değişim" olarak niteledi.   Arap Birliği Genel sekreteri Amr Musa da, Mısır'daki değişimi "Beyaz Devrim" olarak niteleyerek, "Ulusal bir uzlaşmanın oluşturulmasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.   İsviçre Dışişleri Bakanlığı da, Mübarek'in bu ülkedeki olası malvarlıklarının belirlenerek dondurulacağını açıkladı. Öte yandan Mübarek'in istifası tüm ülkede kutlanıyor. Başkente Kahire'nin yanı sıra ikinci büyük kent İskenderiye'de de halk Mübarek'in gidişini havai fişeklerle kutladı, şehir merkezlerinde konvoylar oluşturan halk "Başardık" sloganları attı. 18 günlük gergin bekleyişin yerini sevince bırakmasının ardından Kahire'nin diğer yerlerinde de gösteri yapan protestocular da kutlamalara katılmak için Tahrir meydanına akın etti.

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