Mübarek'in istifa ettiği haberi geri çekildi

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Hüsnü Mübarek partisinin liderliğinden istifa etti

Hüsnü Mübarek'in hayatından kareler - Galeri



"Yetmez"

İktidar partisi NDP'de Devlet Başkanı Mübarek'in oğlu Cemal Mübarek dahil altı kişilik yürütme komitesinin tüm üyeleri protestoculara karşı bir iyi niyet gösterisi amacıyla topluca istifa etti.Partinin yeni genel sekreteri liberal görüşleriyle tanınan Hüsam Bedrevi oldu.El Arabiya televizyonu ve El Cezire'nin internet sitesi Hüsnü Mübarek'in de parti liderliğinden istifa ettiği haberini verdikten sonra, daha sonra bu haberi geri çekerek, yayından kaldırdı. El Cezire, söz konusu haberde devlet televizyonunu kaynak göstermişti.Associated Press haber ajansı, NDP'nin yeni yürütme komitesinin nispeten genç isimlerden oluştuğunu bildirdi.El Cezire'ye konuşan siyaset uzmanı Ömer Aşur, "İktidar partisinin üst kademesindeki bu değişiklikler, mevcut rejimin üstündeki baskıların yanıt bulmaya başladığını gösteriyor. Ama yeterli değil" diyerek, NDP'den gelen bu hamlenin protestocuları memnun etmeyeceğini belirtti.Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda protesto gösterilerine bugün de devam eden muhaliflerin devlet başkanlığından istifa etmesini istediği Hüsnü Mübarek bu görevini ise halen sürdürüyor.Protestoların 25 Ocak'tan bu yana sürdüğü Mısır'da sokaklar son günlerde muhaliflerle Mübarek taraftarları arasındaki çatışmalara sahne oluyor. İki grup arasındaki çatışmalarda resmi rakamlara göre 13 kişi öldü. BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay, şu ana kadarki gösterilerde ölenlerin sayısının 300'ün üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.