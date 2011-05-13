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Dünya

MÜBAREK'İN GÖZALTI SÜRESİ YİNE UZATILDI KAHİRE (A.A)

13 Mayıs 2011 13:48

-MÜBAREK'İN GÖZALTI SÜRESİ YİNE UZATILDI KAHİRE (A.A) - 13.05.2011 - Mısır adaleti, eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in para aklama suçundan gözaltı süresinin 15 gün daha uzatılmasına karar verdi. Resmi Mena ajansının haberine göre, Adalet Bakanlığı Kanun Dışı Gelirler Dairesi Başkanı Essam El Gohari, Mübarek'in para aklama suçlamasıyla Şarm El Şeyh'te üç saat süren sorgusunun ardından 15 gün gözaltı talimatı verdi. Mısır Adalet Bakanlığı salı günü, yolsuzluk ile muhalif gösterilere kanlı müdahale soruşturması çerçevesinde Mübarek'in gözaltı süresini ikinci kez 15 gün uzatmıştı. 11 Nisan'da halk ayaklanmasıyla iktidardan devrilen 83 yaşındaki Mübarek, geçirdiği kalp krizinin ardından 12 Nisan'dan beri Şarm El Şeyh uluslararası hastanesinde tedavi görüyor ve gözaltında tutuluyor. 

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