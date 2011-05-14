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Dünya

MÜBAREK'İN EŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ KAHİRE (A.A)

14 Mayıs 2011 00:52

-MÜBAREK'İN EŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ KAHİRE (A.A) - 13.05.2011 - Mısır'ın devrik başkanı Hüsnü Mübarek'in eşi Suzan Mübarek'in kalp krizi geçirdiği bildirildi. Mısır devlet televizyonu, yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınmasından kısa süre sonra Suzan Mübarek'in kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındığını duyurdu. Suzan Mübarek hakkında, İskenderiye kütüphanesi fonlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirilirken, Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hüsnü Mübarek ile eşinin yasa dışı yollarla büyük servet edindikleri şüphesiyle sorgulandığını belirtmişti.

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