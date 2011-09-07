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Dünya

Mübarek'in davasında 4. celse sona erdi KAHİRE (A.A)

07 Eylül 2011 23:30

-Mübarek'in davasında 4. celse sona erdi KAHİRE (A.A) - 07.09.2011 - Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, oğulları Ala ve Cemal ile İçişleri eski Bakanı Habib El Adli'nin güvenlik güçlerine göstericileri öldürme talimatı verme, yolsuzluk, rüşvet ve kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla yargılandıkları davanın 4. oturumu sona erdi.  Mahkemeye katılan avukatlardan alınan bilgiye göre, mahkeme 5. celsenin yarın yapılmasına kararlaştırdı.  Mahkeme, 11 Eylül Pazar günü başlayarak 15 Eylül Perşembe gününe kadar sürecek gizli oturumda, Mısır Yüksek Askeri Konsey Başkanı Maraşal Hüseyin Tantavi, Genel Kurmay Başkanı Sami Annan,İçişleri Bakanı Mansur El İsavi, İstihbarat eski Başkanı Ömer Süleyman ve İçişleri eski Bakanı Mahmut Vecdi'nin tanık sıfatı ile dinlenilmesine karar verdi.  Gizli oturumlara yayın yasağı koyan mahkeme, gizli oturumlardaki tanık ifadelerinin de dışarıya sızmaması için tedbir alınacağını açıkladı.  Mahkemenin sona ermesi ile birlikte eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve oğulları ile İçişleri eski Bakanı Habib El Adli mahkeme salonundan ayrıldı. 

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