Mübarek'in çocukları hâkim karşısında

T24 - Hüsnü Mübarek, çocukları Alaa ve Cemal, bugün çelik kafes içinde hâkim karşısına çıkacak. Hem mahkemenin yapılacağı, eski adıyla Hüsnü Mübarek Polis Akademisi, yeni adıyla sadece Polis Akademisi, hem Mübarek’in kaldığı hastane, hem de çocuklarının tutuklu olduğu cezaevine giden tüm yollar, polis kordonu ve tanklarla askerlerin kontrolü altında.



Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek’in “kafes içindeki” yargılanmasına, bugün yapılacak ikinci duruşmayla devam edilecek. Mısır polisi ve ordusu, tüm dünyanın merakla beklediği bu duruşma öncesi kelimenin tam anlamıyla alarmda. Başkent Kahire’nin 40 kilometre dışındaki eski adıyla Hüsnü Mübarek Polis Akademisi, yeni adıyla sadece Polis Akademisi’nde gerçekleştirilecek duruşma öncesi, bölgede kuş uçurtulmuyor. Güvenlik kuvvetleri, binanın etrafında üç kilometrelik bir güvenlik kordonu oluşturdu, içeriye neredeyse kimse giremiyor. Duruşma Mısır Televizyonu tarafından kayda alınacak ve tüm dünyaya canlı olarak aktarılacak. Basın mensuplarıysa, Akademi dışında bulunan bir noktada, kendileri için konuşlandırılacak dev ekrandan gelişmeleri takip edecek. Mahkeme salonuna duruşmalarda ölenlerin yakınları, sayıları 700’e varan avukatların yalnızca bir kısmı ve sivil polisler girecek. İçeride izleyicisi sayısı kadar güvenlik elemanı bulunacak.

Sedyede takip edecek



Hüsnü Mübarek, Kahire’nin 60 kilometre dışındaki ‘Uluslararası Tıp Merkezi’nden alınarak, “özel güvenlikli ambulansla” Polis Akademisi’ne getirilecek. Mübarek’in, duruşmayı yine sedyede takip etmesi bekleniyor. Alaa ve Cemal Mübarek ise “Tura Cezaevi”nden mahkeme salonuna sevkedilecek. Öte yandan dün eski İçişleri Bakanı Habib El Adli ve beş yardımcısı yargı önüne çıktı. Mahkeme, El Adli’yi devrim gösterilerine katılanlara ateş etme emri verdiği iddiasıyla yargılanıyor. Suçlamaları reddeden sanıkların yargılanmasına 5 Eylül’de devam edilecek.

Cezaevinde iftar skandalı



Hüsnü Mübarek’in oğullarına, cezaevinde ayrıcalıklı muamele gösterildiği iddia edildi. Alaa ve Cemal Mübarek’in bulunduğu Tura Cezaevi’nin müdürü Tuğgeneral Ahmet Abdulrazik, oğul Mübareklere, hapishanede eski rejimin tutuklu üyeleri ile birlikte iftar yemeği düzenlemelerine göz yumduğu iddiası ile görevinden alındı. Mısır’da yayımlanan bağımsız El İzbua gazetesinin dile getirdiği iddiaya göre, Tura Cezaevi Müdürü Abdulrazik, Cemal ve Alaa Mübarek kardeşlerin geçen salı günü hapishanede düzenledikleri iftar yemeği için hapishane avlusuna masalar kurdurdu ve eski rejimin hücre cezası alan üyelerinin hücrelerinden çıkarılarak yemeğe katılmalarını sağladı.

Davaları dev ekrandan izliyorlar



Mısırlılar açısından, Mübarek ve oğulları kadar, Tahrir isyanları sırasındaki acımasız uygulamalarıyla gündeme gelen eski İçişleri Bakanı El Adli’nin yargılanması da büyük önem taşıyor. Eski rejime düşman Mısırlılar, Mübarek’in has adamlarından El Adli’nin davasını da yakından takip ediyor. El Adli dün duruşmadayken, Polis Akademisi’nin dışına konan dev ekran önünde protesto edildi. Devrim sırasında ölen çocukların resimleri önünde poz veren protestocular, ellerindeki iplerle El Adli’nin idam edilmesini istedi.