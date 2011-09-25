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Dünya

Mübarek'in avukatlarından reddi hakim talebi KAHİRE (A.A)

25 Eylül 2011 06:13

-Mübarek'in avukatlarından reddi hakim talebi KAHİRE (A.A)-25.09.2011 - Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in Kahire Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında, müdahil avukatlar, Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi'nin tanık sıfatı ile mahkemeye verdiği ifade sırasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.  Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, Mareşal Hüseyin Tantavi'nin mahkemede tanık olarak dinlendiği duruşmaya, müdahil avukatlardan birkaç tanesi alındı ve müdahil avukatlardan sadece Tantavi'ye bir soru sorma şansı buldu.  Eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin savunma avukatı ise Tantavi'ye 10 soru yöneltti. Mahkemenin kapalı oturum olmasına rağmen Tantavi'nin ifade verdiği dakikalarda, Mübarek'in avukatlarından biri mahkeme dışında bekleyen Mübarek yanlılılarına Tantavi'nin Mübarek lehine ifade verdiği bilgisini duyurdu.  Bütün bunların usulsüzlük olduğunu savunan müdahil avukatlar, Mahkeme Başkanı Ahmet Rıfat'ın değiştirilmesi isteğiyle üst mahkemeye başvuruda bulundu.  Söz konusu başvurunun inceleneceği belirtilirken, Mübarek'in duruşmalarının planlandığı gibi pazar günü devam etmeyeceği ve reddi hakim talebi incelendikten sonra mahkemenin duruşmalara yeniden başlayacağı bildirildi.

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