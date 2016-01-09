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Dünya
Deutsche Welle

Mübarek'e yolsuzluktan üç yıl hapis

Mısır'da temyiz mahkemesi eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in yolsuzluk nedeniyle aldığı üç yıllık mahkumiyet cezasını onayladı.

09 Ocak 2016 18:09


Kahire'de görülen duruşmada mahkeme heyeti Hüsnü Mübarek'in iki oğlu hakkındaki aynı suçtan verilen cezaları da yerinde buldu. Sanıklar devlet paralarını zimmetlerine geçirerek özel lüks malikhaneler inşa ettirmekten mahkum oldular.

87 yaşındaki Mübarek ve iki oğlu 2014 yılında üçer yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak sanıklar karara itiraz ederek temyize başvurmuşlardı.

Mısır'da 2011 yılında patlak veren kitlesel gösteriler sonucunda yaklaşık 30 yıllık Mübarek dönemi kapanmıştı. Hüsnü Mübarek hakkında protesto gösterilerinde emniyet birimlerine yüzlerce kişinin öldürülmesi talimatını verdiği gerekçesiyle açılan dava ise sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MısırHüsnü MübarekMübarekDeutsche Welle Türkçe dpa/Reuters TY/BS

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