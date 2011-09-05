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Dünya

Mübarek'e olaylı duruşma KAHİRE (A.A)

05 Eylül 2011 17:32

-Mübarek'e olaylı duruşma KAHİRE (A.A) - 05.09.2011 - Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında çıkan olaylarda 6 kişi yaralandı. Mübarek, oğulları Ala ve Cemal ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin, halk ayaklanması esnasında güvenlik kuvvetlerine göstericilerin öldürülmesi emrini vermek, ülke kaynaklarını kendi çıkarları için kullanmak ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandıkları davada, savunma avukatlarından birinin mahkemede Mübarek'in bir posterini açarak slogan atması üzerine mahkeme salonu karıştı. Avukatın hareketine sinirlenen müdahil avukatlarla protesto gösterilerinde ölen kişilerin yakınlarının avukata saldırdırmaları üzerine başlayan olayların ardından Mahkeme Başkanı Ahmed Fehmi Rıfat duruşmaya ara verdi.

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