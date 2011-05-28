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Dünya

Mübarek’e milyon dolarlık ceza

Mübarek, cep telefonu iletişimini ve internet erişimini kesmekten dolayı toplam 90.64 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

28 Mayıs 2011 03:00

T24 - Mısır’ın devrik devlet başkanı Hüsnü Mübarek ve yönetimde görev alan iki yetkili, hükümet karşıtı gösterilerin yaşandığı dönemde cep telefonu iletişimini ve internet erişimini kesmekten dolayı toplam 540 milyon Mısır poundu (90.64 milyon dolar) cezaya çarptırıldı.

Göstericilerin öldürülmesi ve zimmete para geçirmek gibi suçlamaların da yer aldığı yargılama sürecinde Hüsnü Mübarek’e ilk ceza, telefon ve internet erişimini engellemesi nedeniyle verildi.

Mısırlı yetkililer, mahkemenin Mübarek ikin 200 milyon, seksi Başbakan Ahmed Nazif’in 40 milyon ve eski İçişleri Bakanı Habib el Adli’nin de 300 milyon Mısır poundu cezaya çarptırıldıklarını duyurdu. Cezaya gerekçe olarak ülke ekonomisine ve kaynaklarına verilen zarar gösterildi.

Mısır mahkemesi böylece, Mübarek’in devam eden yargılanma sürecinde alınan ilk kara oldu. Mübarek halen göstericilerin öldürülmesi ve zimmete para geçirme gibi daha ağır suçlardan da yargılanıyor. Devrik liderin ölüm cezasına çarptırılma olasılığı da var.


Oğulları ve eşi de suçlanıyor

Mübarek’in oğulları Cemal ve Alâ Mübarek ise halen başkent Kahire'deki Tora Cezaevi'nde bulunuyor ve dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. Tutuklanan Hüsnü Mübarek’in eşi Suzan Mübarek daha önce kefaletle serbest bırakılmıştı.

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