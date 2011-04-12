T24 LogoT24 Logo
Dünya

MÜBAREK'E MAHKEME YOLU KAHİRE (A.A)

12 Nisan 2011 17:25

-MÜBAREK'E MAHKEME YOLU KAHİRE (A.A) - 12.04.2011 - Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e mahkemeden celp geldiği bildirildi. Resmi El Ahram gazetesinin İçişleri Bakanı Mansur El Essavi'ye dayanarak verdiği habere göre, Mübarek'e, protestocuların öldürülmesi ve kamu fonlarını zimmete geçirmek suçlamasıyla ilgili ifade vermesi için savcılıktan yazı gönderildi.  Gazeteye göre Essavi, Mübarek'in kendisine karşı yöneltilen suçlamalarla ilgili Kahire'nin doğusundaki dış kesimlerde bulunan bir mahkemeye ifade vereceğini söyledi. Ancak Mübarek'in ne zaman mahkemeye çıkacağı konusunda bilgi verilmedi.  Essavi, mahkeme celbine Mübarek'in cevabının ne olduğunu bilmediğini belirtti. Mübarek'in iki oğlunun da mahkemeye çağrıldığı kaydedildi. Hüsnü Mübarek, 11 Şubat'ta halk hareketi sonucu devrilmesinden beri Şarm Eşşeyh'te ikamet ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24