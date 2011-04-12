-MÜBAREK'E MAHKEME YOLU KAHİRE (A.A) - 12.04.2011 - Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e mahkemeden celp geldiği bildirildi. Resmi El Ahram gazetesinin İçişleri Bakanı Mansur El Essavi'ye dayanarak verdiği habere göre, Mübarek'e, protestocuların öldürülmesi ve kamu fonlarını zimmete geçirmek suçlamasıyla ilgili ifade vermesi için savcılıktan yazı gönderildi. Gazeteye göre Essavi, Mübarek'in kendisine karşı yöneltilen suçlamalarla ilgili Kahire'nin doğusundaki dış kesimlerde bulunan bir mahkemeye ifade vereceğini söyledi. Ancak Mübarek'in ne zaman mahkemeye çıkacağı konusunda bilgi verilmedi. Essavi, mahkeme celbine Mübarek'in cevabının ne olduğunu bilmediğini belirtti. Mübarek'in iki oğlunun da mahkemeye çağrıldığı kaydedildi. Hüsnü Mübarek, 11 Şubat'ta halk hareketi sonucu devrilmesinden beri Şarm Eşşeyh'te ikamet ediyor.