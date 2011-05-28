-MÜBAREK'E İLK CEZA KAHİRE (A.A) - 28.05.2011 - Mısır'ın eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek ve iki bakanı, Ocak ayındaki ayaklanma sırasında cep telefonlarını ve interneti kestikleri için 540 milyon Mısır Paundu (90,64 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı. Mübarek, 11 Şubat'ta devrilmesinden sonra hakkında açılan soruşturma ve davalardan böylece ilk cezasını almış oldu. İdare Mahkemesi, "cep telefonlarını ve interneti keserek ulusal ekonomiye verdikleri zarardan ötürü" Mübarek'i 200 milyon paund, eski başbakan Ahmet Nazif'i 40 milyon paund, eski içişleri bakanı Habib el Adli'yi de 300 milyon paund para cezasına çarptırdı. Hakkında protestocuların öldürülmesi emrini vermek ve diğer suçlamalar da bulunan Mübarek, idam cezasıyla karşı karşıya kalabilir.