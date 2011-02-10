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Dünya

MÜBAREK'E DESTEĞİNİ OBAMA'YA İLETTİ LONDRA (A.A)

10 Şubat 2011 12:40

-MÜBAREK'E DESTEĞİNİ OBAMA'YA İLETTİ LONDRA (A.A) - 10.02.2011 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın ABD Başkanı Barack Obama'ya, Washington yönetiminin Mısır'a yaptığı yardım programını geri çekmesi durumunda, bu ülkeyi kendilerinin destekleyeceğini söylediği belirtildi. Times gazetesi, Riyad'daki bir kaynağına dayandırarak verdiği haberde, Obama ile 29 Ocakta telefonda görüşen Kral Abdullah'ın, yardım programının geri çekilmesi halinde, istifa etmesi yönünde baskı gören Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i ülkesinin destekleyeceğini vurguladığı ve Mübarek'in ''küçük düşürülmemesini'' istediği ifade edildi. Beyaz Saray, 28 Ocakta yaptığı açıklamada, ABD'nin Mısır'a yaptığı 1,5 milyar dolarlık yardımı gözden geçireceğini kaydetmişti. Yetkililer, daha sonra böyle bir gözden geçirmenin gündemde olmadığını bildirmişti. Kral Abdullah ve Obama, Mısır konusunda 29 Ocaktan sonra bir kez daha bir telefon görüşmesi yapmış ve Mısır'daki olayları değerlendirmişti. 

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