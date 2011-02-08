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Dünya

MÜBAREK'E "ARTIK GİT" ÇAĞRISI  KAHİRE (A.A)

08 Şubat 2011 22:21

-MÜBAREK'E "ARTIK GİT" ÇAĞRISI  KAHİRE (A.A) - 08.02.2011 - Mısır'da muhalefetin protestoları hız kesmeden devam ediyor. Bu gün akşam saatlerinde Tahrir meydanında toplanan bir milyon gösterici hep bir ağızdan Mübarek'e "Artık git" diye seslendi.  Başkent Kahire'de hayatın normale dönmeye başlaması Mısır'ın resmi medyası tarafından protestoların düşüş eğilimine girdiği şeklinde yorumlanırken, muhalefet bugün de Tahrir meydanına bir milyon kadar protestocuyu toplamayı başardı.  Hükümet ile muhalefet arasında başlayan diyalog sürecine rağmen isteklerinden geri adım atmayan protestocular, Mübarek ve hükümet aleyhinde sloganlar attılar.  Meydanda sabahlayacak göstericiler için beraberlerinde yemek ve ilaç getiren protestocular sıkı bir aramadan geçirildikten sonra alana girebildi. Kontrollerden dolayı bazı göstericiler alana girebilmek için uzun süre bekledi.  AA muhabirine açıklamalarda bulunan Müslüman Kardeşler Örgütü üyesi Mehdi Muhammed Hüseyin, yönetimin halkı istikrar söylemi ile yanına çekmeye çalıştığını fakat iktidardaki NDP'nin baskılarını 30 yıl boyunca yaşayan halkın artık bu rejime tahammülü kalmadığını söyledi.  Göstericilerden Hişam Azzuny ise "Burada hepimiz Mısırlıyız. Din, memleket, parti, görüş farkı olmadan hürriyet istiyoruz. Mısır'ın geleceğini istiyoruz" diye konuştu.

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