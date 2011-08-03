-MÜBAREK YARGILANIYOR KAHİRE (A.A) - 03.08.2011 - Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile oğullarının yargılandığı mahkeme başladı. Hüsnü Mübarek, 11 Şubat'ta istifasından bu yana ilk kez, büyük bir demir kafesin içinde sedyede yatar vaziyette halkın karşısına çıktı. Mübarek ile birlikte oğulları Alaa ve Cemal ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli ve 6 üst düzey polis yetkilisi göstericilerin öldürülmesi ve yolsuzluk suçlarından yargılanıyor. -MAHKEME ÖNÜNDE ÇATIŞMA ÇIKTI Öte yandan yargılamanın yapıldığı polis akademisinin önünde, Mübarek yanlılarıyla karşıtları arasında çatışma çıktı. Görgü tanıkları, olayda yaralananlar olduğunu söylediler. Bu arada, zaman zaman Mısır polisinin göstericilere müdahale ettiği gözleniyor. Polis, muhaliflerin Mübarek yanlılarıyla temas etmesini engellemeye çalışıyor.