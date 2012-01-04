-Mübarek ve oğullarının yargılanmasına devam edildi KAHİRE (A.A) - 04.01.2012 - Mısır'ın halk ayaklanması sonucunda istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, oğulları Cemal ve Ala ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin, halk ayaklanması sırasında güvenlik kuvvetlerine göstericilere ateş açılması talimatı verdikleri iddiası ile yargılanmalarına devam edildi. Mahkemeye, Mübarek önceki duruşmalarda da olduğu gibi tedavi gördüğü Uluslararası Tıp Merkezi'nden helikopter ile oğulları Cemal ve Ala ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli ise tutuklu bulundukları Tora Cezaevi'nden tutuklu aracı ile getirildi. Duruşmada Mısır Başsavcılığı'nın Mübarek, oğulları ve Adli hakkında hazırladığı iddianamenin okunmasına devam edildi. İddianameyi başsavcılık adına okuyan Hakim Mustafa Süleyman, göstericilerin öldürülmesiyle ilgili ellerinde doğrudan delil bulunmadığını açıklayarak, ''Olaylar sırasında göstericileri öldürenler polis memurları. Sivilleri öldüren polislere ulaşmak imkansız. Bu davada tutuklanan kimseler öldürme talimatı vermek ve yardımcı olmak suçlaması ile yargılanıyorlar. Mübarek ve Adli'nin bilgisi olmadan göstericilerin öldürülmesi imkansız'' dedi. İçişleri bakanlığının delillerin toplanması konusunda Mısır Başsavcılığı'na yardımcı olmadığını ileri süren Süleyman, bakanlığın savcılar tarafından yapılan delil toplama talebini kabul etmediğini iddia etti. Sanıklar aleyhinde minimum delil ile yetinmek zorunda kaldıklarını dile getiren Süleyman, halk ayaklanması sırasında çekilen ve çeşitli medya kuruluşlarından derlenen görüntüleri, mahkeme heyetine izlettirdi ve olayın delilleri olarak sundu.