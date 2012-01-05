-Mübarek ve oğulları hakkında idam istemi KAHİRE (A.A) - 05.01.2012 - Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, oğulları Cemal ve Ala ile İçişleri eski Bakanı Habib El Adli hakkında, halk ayaklanması sırasında güvenlik güçlerine göstericilere ateş açılması talimatı verdikleri gerekçesi ile yargılandıkları davada idam cezası istendi. Başkent Kahire'deki duruşmaya Mübarek helikopter ile getirildi. Mübarek'in oğulları Cemal ve Ala ile İçişleri Bakanı Habib El Adli ise sabah saatlerinde hazır bulundular. Duruşmada Mısır Başsavcılığının sanıklar hakkında hazırladığı iddianamenin okunmasına devam edildi. İddianameyi, başsavcılık adına okuyan Hakim Mustafa Süleyman, sanıklar için Mısır kanunlarına göre en üst ceza olan idam cezası talep etti. İddianamede yer alan, ''göstericilerin öldürülmesi talimatı''nı dönemin İçişleri Bakanlığına Mübarek'in verdiği yolundaki suçlamaya Mübarek, ''Göstericilerin yönetim tarafından öldürüldüğünün ispatlanması halinde dahi bunun dönemin İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin sorumluluğunda olacağı'' cevabını verdi. Mısır Başsavcılığı ise Mübarek'in savunmasına karşın iddianameye, eski içişleri bakanlarından Mahmud Vecdi ve Mansur El İsavi'nin, ''Cumhurbaşkanı talimat vermeden İçişleri bakanının göstericilere ateş açılması için talimat verme yetkisi yok. İçişleri bakanı bu gibi konularda doğrudan karar verme yetkisine sahip değildir'' ifadelerini delil olarak koydu. İddianameyi okuyan Hakim Mustafa Süleyman, Mübarek'in, ''Tahrir'de öldürülen göstericilerden haberdar olmadım'' dediği savunmasına karşılık olarak, ''1997 yılında Luksor kentinde turistlere yönelik saldırının hemen ardından Mübarek haberdar oldu ve bu kente ziyarette bulundu. Olayın ardından da içişleri bakanını görevden aldı. Göstericilerin öldürülmesi olayından ise haberdar olmadığını söylüyor. Bu iki konu mukayese edildiğinde Mübarek'in olaylardan haberdar olmaması mümkün değil'' diye cevap verdi. -''Orduya hangi görevi verdi?''- İddianameyi okumaya devam eden Hakim Süleyman, Mübarek'in mahkemeye verdiği ifadelerde ''Orduya verdiğim görevi asker yerine getirmedi. Bu nedenle istifa ettim'' sözlerine açıklık getirilmesi gerektiğini söyledi. Süleyman, ''Acaba Mübarek orduya, göstericilere müdahale edin görevi verdi, ordu da müdahalede bulunmadığı için mi istifa etti. Bu durum mahkeme tarafından Mübarek'e sorulmalı ve aydınlatılmalı'' diye konuştu. İddianamede ayrıca Mübarek ile dönemin İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin olaylar sırasında iki kez toplantı yaptıkları ve bu toplantıların detayının bilinmediği konusu da yer aldı. İddianamede, Mübarek'in göstericilerin öldürülmesi talimatı vermediğinin var sayılması halinde dahi göstericilere karşı kullanılan şiddete, devlet başkanı ve başkomutan sıfatı ile engel olmamasının bir suç olduğu kaydedildi. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 9 Ocak tarihinde yapılmasına karar verdi.