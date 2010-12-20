-MÜBAREK VE KADDAFİ SUDAN'A GİDİYOR KAHİRE (A.A) - 20.12.2010 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Libya Cumhurbaşkanı Muammer Kaddafi'nin, Güney Sudan'da yapılacak olan halkoylaması öncesinde Hartum'a giderek, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ile görüşecekleri bildirildi. Mısır'ın resmi Nil televizyonunun, Sudan resmi haber ajansı Suna'ya dayandırdığı haberinde, Mübarek ve Kaddafi'nin Salı günü Sudan'ın başkenti Hartum'a yapacakları ziyarette, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ile birlikte Güney Sudan'da 9 Ocak'ta yapılması planlanan halkoylaması konusunu ele alacakları belirtildi. İki liderin de Sudan'a komşu ülkelerin cumhurbaşkanları olmasının bu ziyaretin önemini daha da arttırdığına vurgu yapılan haberde, geçen pazar günü Mübarek ile Kaddafi'nin bir telefon görüşmesi yaparak, Sudan ile ilgili görüş alış verişinde bulundukları ifade edildi. Güney Sudan'ın kuzeye bağlı kalıp kalmayacağının oylanacağı halkoylaması il ilgili gelişmeler, bölge ülekeleri tarafından da yakından izleniyor. Mısır, güney ve kuzey Sudan'daki taraflara ayrılmak yerine konfederasyon kurmmalarını önerirken, Libya da Sudan'ın ikiye bölünmesine sıcak bakmıyor.