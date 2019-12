-MÜBAREK VE AİLESİNE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KAHİRE (A.A) - 28.02.2011 - Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve ailesinin yurt dışına çıkmaları yasaklandı. Mısır Başsavcısı'nın sözcüsü Adil El Said, başsavcının, Mübarek ve ailesinin, haklarındaki şikayetler soruşturulduğu sırada yurt dışına seyahat etmelerinin yasaklanması emri verdiğini söyledi. Başsavcının emri doğrultusunda Mübarek ve ailesinin para ve mal varlıklarının da dondurulacağı belirtildi. Sözcü, Mübarek ve ailesi hakkındaki şikayetler konusunda ise ayrıntılı bilgi vermedi. -LİBYA'NIN BAŞKENTİ TRABLUS'TA GIDA FİYATLARI FIRLADI TRABLUS (A.A) - 28.02.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta temel gıda maddelerinin fiyatının hızla fırladığı, ekmek fırınlarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu bildiriliyor. Trablus sakinleri, başlıca gıda maddelerinden olan pirinçte fiyatın kriz döneminde yüzde 500 arttığını, 5 kilogram pirincin 40 dolara (65 TL) satılmaya başlandığını belirtti. Kent sakinleri, ekmek fırınlarının her aile için sadece beş ekmek sattığını da kaydetti. Bu arada Trublusluların, Libya lideri Muammer Kaddafi yandaşı güvenlik güçlerinin kent çevresinde kontroller yapması nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiği bildiriliyor. -İSYANCILAR, KADDAFİ YANDAŞLARI İLE ÇATIŞIYOR Libya'da isyancıların, Muammer Kaddafi yandaşları ile Trablus'a 200 kilometre uzaklıktaki Misrata yakınlarında çatıştığı belirtildi. Görgü tanıkları, Kaddafi karşıtlarının, yerel bir radyo istasyonuna ateş açan askeri bir uçağı yere düşürdüğünü ve mürettebatı yakaladığını kaydetti. Bir görgü tanığı, ''Misrata kenti yakınındaki askeri üssü kontrol etmek için başlayan çatışma dün gece başladı ve hala devam ediyor. Kaddafi birlikleri üssün sadece küçük bir kısmını kontrolleri altında tutuyor. Kaddafi karşıtları ise mühimmat bulunan üssün büyük bir bölümünü kontrol ediyor'' dedi. -KENYALILARA PARALI ASKER MUAMELESİ- Öte yandan, Kenya havayollarına ait uçak, içinde 90 Kenyalı ve Güney Sudan, Uganda, Zimbabve, Lesoto, Zambiya, Ruanda, Güney Afrika, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sierra Leone ile Burundi ülkelerinden 64 kişi ile Nairobi havaalanına indi. Libya'daki olaylardan kaçan Kenyalılar, saldırıya uğradıklarını ve Muammer Kaddafi yönetimini destekleyen paralı asker damgası yediklerini belirtti. 60 yaşındaki şantiye şefi Julius Kiluu, Reuters ajansına verdiği demeçte, ''Bizim, insanları öldüren paralı askerler olduğumuzu söyleyen halk tarafından saldırıya uğradık. Kenya büyükelçiliği bize yardım etti ve şirketimiz bizi havaalanına ulaştırdı'' dedi. Kenyalı işçi Francis Ndung'u ise hükümet yetkililerinin telefonları aldığını belirterek, ''Siyah bir insan gördüklerinde hemen paralı asker sanıyorlar. Telefonunuzu kullanmaya cüret ederseniz telefon gasp ediliyor ve sim kartı çıkarılıyor. Telefonunuz ucuzsa geri alıyorsunuz'' dedi. Kenya'nın Libya Büyükelçisi Antony Mwaniki'nin de Libya'dan Kenya'ya gelen uçaktaki yolcular arasında bulunduğu belirtildi. -RUSYA AMBORGO NEDENİYLE MİLYARLARCA DOLAR KAYBEDEBİLİR BM Güvenlik Konseyi'nin Muammer Kaddafi rejimine yönelik ambargo uygulamasının ardından Rusya'nın Libya'ya silah satışının durması nedeniyle milyarlarca dolar kaybedebileceği bildirildi. Adı açıklanmayan bir Rus askeri yetkili İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın silah satışının durmasından dolayı 4 milyar dolar civarında bir maddi kaybının olabileceğini söyledi. Libya 1980'li yıllarda yüksek miktarda Sovyet silahı satın alırken geçen yıl ocak ayında da Rusya ile 1,8 milyar dolarlık 6 adet Yak-130 tipi askeri uçak satın alımı anlaşması imzalamıştı. Libya ve Rusya arasında yeni silahların alımı konusundaki görüşmeler ise devam ediyordu. -BLAİR KADDAFİ'Yİ İKİ KEZ ARAMIŞ Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Libya lideri Muammer Kaddafi'yi istifa etmeye ve daha fazla şiddeti engellemek için bir geçiş hükümeti oluşturmaya davet ettiğini bildirdi. The Times of London'ın bugünkü sayısına konuşan Blair, Kaddafi'yi iki kez telefonla aradığını, ancak istifa etmesi isteğinin Libya lideri tarafından geri çevrildiğini belirtti. Blair, Kaddafi'nin ülkesinde çıkan olayları inkar ettiğini de vurguladı. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Ortadoğu Barış Dörtlüsü'nün temsilcisi olan Blair, 2004 yılında Libya'ya uygulanmakta olan uluslararası tecridin sona ermesine neden olan kararı almaktan pişman olmadığını da vurguladı. -LİBYA'DA 4 ÜRDÜNLÜ GÖZALTINA ALINDI Libya'da 4 Ürdün vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed Kayed, Ürdünlülerin gözaltına alınma gerekçesinin henüz bilinmediğini, bazılarının Trablus kentinde gözaltına alındığının sanıldığını kaydetti. Kayed, Ürdün'ün Libya büyükelçisinin konuyu Libyalı yetkililerle görüştüğünü belirtti. Ürdün geçen hafta Libya lideri Muammer Kaddafi'den, Ürdün vatandaşlarına yönelik kanlı baskının durdurulmasını istemiş ve Libya'da yaşayan yabancıların güvenliğinden Libya'nın sorumlu olduğunu kaydetmişti. Libya'daki olayların ardından bu ülkede yaşayan 9 bin Ürdünlüden yaklaşık 2 bini ülkelerine gönderilmişti.