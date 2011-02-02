-MÜBAREK: ÜLKEMDE ÖLECEĞİM KAHİRE (A.A) - 01.02.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, istifa etmesi yönündeki baskılara rağmen ülkesini terk etmeyeceğini belirtti. Hüsnü Mübarek, istifası için düzenlenen protesto gösterilerinin ardından televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada, ''Bugünkü koşulları dikkate almadan bir dönem daha cumhurbaşkanı adayı olmaya asla niyetlenmedim. Bugün sizinle konuşan Hüsnü Mübarek, Mısır'a ve halkına yıllarca hizmet ederken başarılarından gurur duyuyor. Burası benim ülkem, burası yaşadığım yer, savaştım ve toprağını, bağımsızlığını, çıkarlarını savundum ve toprağında öleceğim'' dedi. Anayasal değişiklikler için çaba göstereceğini belirten Mübarek, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak için katı seçilme kurallarını hafifletmek istediğini söyledi. Hüsnü Mübarek, iktidarının bundan sonraki birkaç ayını barışçıl bir iktidar değişikliğine ayıracağını ifade etti.