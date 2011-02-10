Mübarek tüm dünyanın beklediği açıklamayı yaptı!

T24

FİRAVUN İNADI



Ordudan darbe işareti



Kısıtlı yetki devri



‘Defol’ sloganları



Obama, Mübarek'ten önce yaptığı açıklamada 'değişimie şahit olacağız' dedi; ama Mübarek herkesi şaşırtı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:"Mısır gençliğine hitap ediyorum.Kalbimin derinliklerinde dürüst bir şekilde hitap ediyorum.Mısır'ın yeni nesili olarak görüyorum sizleri.Bütün kurbanların kanları cezasız kalmayacaktır. Bütün suçluları işleyenler çok ciddi şekilde cezalandırılacaktır. O kurbanların ailelerinin acılarını hissediyorum. Kalbim acıyla doldu.Ben şu anda sizlerin talebini karşılayacağımı söylemek istiyorum. Söz vereceğim. Taleplerinizi tatmin etmeye çalışaçağım.Bu talepleriniz meşru taleplerdir.Ben devlet başkanı olarak herhaenbi bir rahatsızlık duymuyorum, ülkemin gençliğini dinleyerek.Ben bir sonraki seçimlere aday olmayacağım, bu ülkeye çok şey verdim. 60 yıldan daha fazla bir süreyle aynı zamanda buradaki sorumluluğumu yükleniyorum.Ülkenin çıkarları için gücün aktarılması ve insanların liderlerini şeffaf bir şekilde seçmesi gerekir. Ben sözümüm tutacağım.Krizin sonunda gençlerin taleplerini yerine getirmek istiyoruz. Toplumumuz için istikrarsızlık yaratmamamız gerekiyor.Barış içinde bu süreci sağlamak gerekiyor. Bunu politik partilerde beraber yapacağız.Ulusu bu kritik noktadan çıkarmak için adımlar atacağız. Mısır'ı sevenlerin desteğini bekliyorum.Askeri ve silahlı güçler ile birlikte ulusal bir diyalog başlattık. Burada çıkacak uzlaşma bizim bu krizden çıkmamazı sağlayacak.Bugün hepimiz gücün daha barışçıl bir şekilde transfer edilmmesini için çalışacağız. Anayasal değişiklikler yapılacak.Anayasal değişiklik için komite kurulacak. Mısır'ın birincil önceliği Mısır'ın gençlerini muhatap almaktır. OHAL yasası gözden geçirilecektir.Ekonomiye güveni tekrar sağlamalıyız.Bütün hayatımı Mısırlı halkın çıkarları için harcadım. Her zaman bir işgal dönemi yaşadım görev sürem boyunca. Zaferler de gördüm....Ben daha fazla olayla karşılaştım ama hiç bir zaman yabancı müdahalelere izin vermedim bu topraklarda. Halkın korunması için çaba sarfettim.Mısır'ın bu kritik noktada zor bir dönem geçirdiğini biliyorum. Mısır bizim önceliğimizdir. Ben görevimi Cumhurbaşkanı yardımcısına devrettim.Biz hiç kimseden emir almayacağız. Sokaktaki insanların sesine kulak verecğiz.Ben ölene kadar Mısır benim kalbimde olacaktır"Mısır’da dün Hüsnü Mübarek’in istifa edeceği söylentisi yayıldı. ABD Başkanı Obama da bu yönde bir açıklama yaptı. Ama 30 yıldır ülkeyi yöneten Mübarek yine pes etmedi. Yalnızca yetkilerinin bir kısmını yardımcısına devretti. Mısırlılar memnun değil. Gösteriler tüm Kahire’ye yayıldı, halk devlet kanalının binasına saldırdı. Mısır’da rejim karşıtı gösteriler 17’nci gününü tamamlarken Hüsnü Mübarek’in görevi bırakacağı söylentisi tüm ülkede yayıldı. Öyle ki ABD yönetimi ve CIA bile bu yönde açıklamalarda bulundu. Gece ekranlara çıkan Mübarek, olağanüstü halin kaldırıldığını ve yetkilerinin bir kısmını yardımcısı Ömer Süleyman’a devrettiğini söyledi. Ancak Mübarek’e yakınlığıyla tanınan Süleyman’a yetki devri yapılması rejimin devam etmesi anlamına geliyor.Mısır Silahlı Kuvvetleri’nin dün göstercilerin yanında yer aldığı yolunda “1 numaralı bildiri” yayınlaması üzerine Mısır ve dünya kamuoyu “Artık gidiyor” beklentisine girdi. Mısır Başbakanı Ahmet Şefik ve iktidar partisi yetkilileri de “Mübarek bugün gidebilir” mesajı verdi.ABD Başkanı Barack Obama yaptığı konuşmada, kendilerine gelen bilgilere dayanarak Mısır’da yeni bir devrin başladığını bildirdi. Amerikan Gizli Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı Leon Panetta da “Mübarek büyük ihtimalle gidiyor” dedi. Mısır liderinin görevi bırakacağı söylentisi yayılırken binlerce insan meydanlara koştu.Bu sırada El Cezire Mübarek’in ülkeyi terk ettiğini söylüyordu. Ancak saat 23.00’e yaklaşırken ekranlara çıkan Mübarek herkesi halay kırıklığına uğrattı.Hüsnü Mübarek konuşmasında gençlere övgüler yağdırdıktan sonra, Eylül ayına kadar görevde kalacağına bir kez daha vurgu yaparken, anayasanın 5 maddesinin değiştirilmesi ve olağanüstü halin kaldırılması için bir maddeyi iptal edeceklerini duyurdu. Bir ara yumruğunu sıkarak havaya kaldıran Mübarek, kimseden talimat almayacağını kaydetti.Ancak Mübarek konuşmasının sonuna geldiğinde “anayasayanın izin verdiği yetkileri cumhurbaşkanı yardımcısına verdiğini” açıkladı. Ancak Arapçada yetki anlamına gelen (salahiyet) sözcük yerine neden ihtisas kelimesini kullandığı herkesin kafasını karşıtırdı. Mısırlı siyaset uzmanı Mustafa El Faki “Mübarek koltuğunda kalmaya kararlı” dedi.Hüsnü Mübarek’ten sonra TV’ye çıkan yardımıcısı Ömer Süleyman, göstericilere, “Evinize dönün, yabancı TV kanallarına aldırmayın, onları seyretmeyin” çağrısında bulundu. Ancak Tahrir Meydanı tüm bu gelişmeleri kızgınlık içinde izledi. Mübarek konuşmasının ilk anlarında istifa etmeyince meydandan “Defol” sesleri yükseldi. Halk “Hedefimiz Başkanlık Sarayı” diye haykırmaya başladı. Kalabalık Mübarek’in inadı karşısında iyice hırslanarak devlet televizyonuna saldırdı.