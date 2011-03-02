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Dünya

''MÜBAREK TEDAVİ İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'DA" KAHİRE (A.A)

02 Mart 2011 11:09

-''MÜBAREK TEDAVİ İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'DA" KAHİRE (A.A) - 02.03.2011 - Mısır'da devlete ait El Ekber gazetesi, ülkenin devrik devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in kanser tedavisi için Suudi Arabistan'da olduğunu iddiasına yer verdi. Gazete bugünkü sayısında yer alan haberde, Mübarek'in kolon ve pankreatik kanseri nedeniyle Tebük'te 5 günde bir, bir saat kemoterapi aldığını yazdı. Haberde, ailesinin de Mübarek'le birlikte askeri hastanenin özel bir bölümünde kaldığı iddia edildi.  Ordudan henüz bu habere ilişkin bir açıklama yapılmadı. Daha önce de Mübarek ve ailesinin Suudi Arabistan'a kaçmaya çalıştığı ve daha sonra devrik devlet başkanının hastalanarak Kahire'de bir hastaneye kaldırıldığı yönünde haberler çıkmış, askeri bir kaynak ise bu iddiaları reddetmişti.  Mısırlı yetkililer, pazartesi günü seyahat yasağı getirilen Mübarek'in, istifasından bu yana Şarm El Şeyh'te olduğunu söylüyorlar.

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