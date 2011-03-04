-MÜBAREK TARAFTARLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ KAHİRE (A.A) - 04.03.2011 - Mısır'da Başbakan Ahmet Şefik'in istifa etmesinin ardından eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in taraftarları gösteri yaptı. Göstericiler bugün El Mühendisin semtinin Cemaat El Düvel Arabiye meydanı ile Dokki semtinde toplandılar. El Mühendisin'de sayıları 2 bini bulan göstericiler "Ahmet Şefik'i tekrar istiyoruz", "istikrar istiyoruz" sloganları atarak zaman zaman yolu trafiğe kapattılar. Göstericiler, Tahrir meydanındaki muhaliflere de seslenerek "artık Mısır'a zarar veriyorsunuz" dediler. Gösteriler nedeniyle trafik akışında aksamalar oldu. Bazı göstericiler çok sayıda katılım olması halinde Tahrir meydanına yürüyebileceklerini belirttiler.