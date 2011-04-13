T24 LogoT24 Logo
Dünya

MÜBAREK SORGULANIRKEN RAHATSIZLANMIŞ KAHİRE (A.A) 

13 Nisan 2011 01:15

-MÜBAREK SORGULANIRKEN RAHATSIZLANMIŞ KAHİRE (A.A) - 12.04.2011 - Mısır devlet televizyonu, devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in (82), bir soruşturma çerçevesinde sorgulanırken "kalp krizi" geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Televizyon, Mübarek'in sağlık durumu ve yürütülen soruşturma hakkında bilgi vermedi. Mısırlı güvenlik kaynakları, Mübarek'in mahkeme celbi almasının hemen ardından Şarm El Şeyh'teki uluslararası hastaneye kaldırıldığını bildirmişti. Hüsnü Mübarek'e bugün mahkemeden celp geldiği haber veren resmi El Ahram gazetesi de İçişleri Bakanı Mansur El Essavi'ye dayanarak, Mübarek'e, protestocuların öldürülmesi ve kamu fonlarını zimmete geçirmek suçlamasıyla ilgili ifade vermesi için savcılıktan yazı gönderildiğini kaydetmişti.  Mübarek'in kendisine karşı yöneltilen suçlamalarla ilgili Kahire'nin doğusundaki dış kesimlerde bulunan bir mahkemeye ifade vereceği belirtilmiş, ancak ne zaman mahkemeye çıkacağı konusunda bilgi verilmemişti.  Hüsnü Mübarek, 11 Şubat'ta halk ayaklanması sonucu devrilmesinden sonra Şarm El Şeyh'te ikamet etmeye başlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24