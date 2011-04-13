-MÜBAREK SORGULANIRKEN RAHATSIZLANMIŞ KAHİRE (A.A) - 12.04.2011 - Mısır devlet televizyonu, devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in (82), bir soruşturma çerçevesinde sorgulanırken "kalp krizi" geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Televizyon, Mübarek'in sağlık durumu ve yürütülen soruşturma hakkında bilgi vermedi. Mısırlı güvenlik kaynakları, Mübarek'in mahkeme celbi almasının hemen ardından Şarm El Şeyh'teki uluslararası hastaneye kaldırıldığını bildirmişti. Hüsnü Mübarek'e bugün mahkemeden celp geldiği haber veren resmi El Ahram gazetesi de İçişleri Bakanı Mansur El Essavi'ye dayanarak, Mübarek'e, protestocuların öldürülmesi ve kamu fonlarını zimmete geçirmek suçlamasıyla ilgili ifade vermesi için savcılıktan yazı gönderildiğini kaydetmişti. Mübarek'in kendisine karşı yöneltilen suçlamalarla ilgili Kahire'nin doğusundaki dış kesimlerde bulunan bir mahkemeye ifade vereceği belirtilmiş, ancak ne zaman mahkemeye çıkacağı konusunda bilgi verilmemişti. Hüsnü Mübarek, 11 Şubat'ta halk ayaklanması sonucu devrilmesinden sonra Şarm El Şeyh'te ikamet etmeye başlamıştı.