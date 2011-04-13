Mübarek sorguda kalp krizi geçirdi

T24 - Hastaneye kaldırılma nedeni açıklanmayan Mübarek'le ilgili bilgiyi Mısır devlet televizyonu verdi. Bir soruşturma çerçevesinde sorgulanırken kalp krizi geçiren devrik devlet başkanının yoğun bakımda olduğu belirtildi.





Mısır'ın devrik devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in hastaneye kaldırıldığı duyurulmuş ancak nedeni açıklanmamıştı.



Konuyla ilgili bilgiyi Mısır devlet televizyonu geçti. Televizyon, Mübarek'in bir soruşturma çerçevesinde sorgulanırken 'kalp krizi' geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



Son yıllarda da sağlık sorunları yaşayan ve Mart 2010'da Almanya'da safra kesesi ameliyatı olan 82 yaşındaki Mübarek'in yoğun bakıma alındığı bildirildi.



El Ahram gazetesi de, İçişleri Bakanı Mansur El Essavi'ye dayanarak Mübarek'e bugün mahkemeden celp geldiğini, savcılığın Mübarek'i, protestocuların öldürülmesi ve kamu fonlarını zimmete geçirmek suçlamasıyla ilgili ifade vermesi için çağırdığını duyurmuştu.



Mübarek'in mahkeme celbi almasının hemen ardından Şarm El Şeyh'teki uluslararası hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.



30 yıl süren iktidarının ardından kitlesel gösteriler üzerine 11 Şubat'ta istifa etmesinden kısa süre önce halka hitaben yaptığı konuşmada Mısır'da ölme sözü veren Hüsnü Mübarek, devrilmesinden sonra Şarm El Şeyh'te ikamet etmeye başlamıştı.





OĞULLARI DA SORGULANIYOR



Öte yandan, Mübarek'in iki oğlunun da güney Sina savcıları tarafından sorgulanmaya başladığı bildirildi.



Bir adli kaynak, Ala ve Cemal Mübarek'in zimmet suçuyla ilgili güney Sina savcıları tarafından sorgulandığını kaydetti.



Cemal Mübarek'in eski iktidar partisinde üst düzey görevi bulunuyordu. Hüsnü Mübarek, banka hesaplarının ayrıntılarının, hakkındaki suçlamaları çürüteceğini söylemişti.







