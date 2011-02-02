Mübarek, seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıkladı

T24

Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, eylüldeki cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olmaya niyetli olmadığını söyledi. İktidarının bundan sonraki birkaç ayını barışçıl bir iktidar değişikliğine ayıracağını ifade eden Mübarek, "Mısır'da ölmeyi tercih ettiğini" söyledi. İsyanın sekizinci gününde ise Kahire'de 2 milyon gösterici sokağa çıktı.Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, isyanın sekizinci gününde bir basın açıklaması yaparak gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.Mübarek şöyle konuştu: "Kamu kurumlarına ve dükkanlara saldırdılar. Bazı siyasi misyonlar da bu saldırılardan nasiplerini aldı. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Yeni bir Mısır gerçekliği var karşımızda. Bu gerçekliği Mısır'ın çocuklarını koruyarak davranmak zorundayız.Protestoların arkasındaki grupların amacı istikrarsızlık yaratmak.Yeni bir hükümet kuruldu. Bütün siyasi güçlerle diyalog içinde olacak bu hükümet. Yeni hükümet gençlerin taleplerine yanıt verecek.Bir kaz daha çağrıda bulunuyorum. Köylülür, işçiler, gençler, yoksullar, erkekler-kadınlar, kırsaldaki-kentlerdeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Ben iktidar peşinde koşmadım. Hep savaş esnasında barış esnasında vatana hizmet etmek istedim. Ben ordunun nefereyim. Sorumluluktan kaçmam. Benim sorumluluğum anavatandaki istikrarı sağlamaktır. Hiçbir zaman siyasi hırs içinde olmadım.Ben önümüzdeki seçimlere katılmayı düşünmüyordum. Artık Mısır için yaptığım çalışmaları bıraktım. Önümüzdeki aylarda yönetim görevimimin başında olacağım. Seçimlerde aday olmayacağım, iktidarı meşru yollardan devredeceğim. Bugün Meclis'ten seçim sürecini hızlandırmasını istedim.Polisten vatandaşları korumalarını istiyorum. Sansür yetkililerinden bütün kurumlarından yolsuzluğa bulaşmış olan, bu yıkıma neden olan yangınlardan sorumlu olan kişilerin adalet önüne çıkarılmasını istiyorum. Yeni hükümet halkın talepleri doğrultusunda icraatler yapacak. Ben bu ülke için savaştım ve bu ülkede öleceğim..."