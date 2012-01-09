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Dünya

Mübarek savunmasına başlıyor  KAHİRE (A.A)

09 Ocak 2012 01:25

-Mübarek savunmasına başlıyor  KAHİRE (A.A) - 08.01.2012 - Mısır'da güvenlik kuvvetlerine göstericilere ateş açılması talimatı vermek, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarından dolayı idam talebi ile yargılanan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, oğulları Ala ve Cemal ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli, iddianamede yer alan suçlamalara karışı savunmalarını yapmaya yarın başlayacaklar.  Mübarek, oğulları ve Adli hakkında hazırlanan iddianame, Savcı Mustafa Süleyman tarafından geçen hafta yapılan üç ayrı oturumda okunmuş ve sanıklar hakkında idam cezası istenmişti. Mübarek, bugüne kadar yapılan duruşmalarda, göstericilerin öldürülmesi için talimat verdiği yönündeki suçlamaları kesin bir dille yalanladı. Savcının suçlamalarına karşılık Mübarek mahkemede, "Hakkımda okunan ithamların tamamını reddediyorum" diye konuştu. Mübarek son duruşmada da kendisine yöneltilen suçlamalara karşın, mahkeme heyetine "Eğer göstericilerin öldürülmesi olayı ile ilgili ortada bir suç oluşmuş ise bu durumdan eski İçişleri Bakanı Habib El Adli sorumludur" savunması yaptı. Mübarek'in suçlamaları reddetmesine karşın mahkemeye ifade veren eski içişleri bakanları, kritik durumlarda İçişleri Bakanlığının cumhurbaşkanından emir almadan hareket edemeyeceğini savunuyorlar.  Mısır Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi, mahkemeye tanık sıfatı ile verdiği ifadede, Mübarek'in göstericilere ateş açılması konusunda orduya emir vermediğini söylemişti. 25 Ocak 2011 tarihinde başlayan halk ayaklanması sonucunda yetkilerini orduya devrederek istifa eden Mübarek, Mısır'ın ikinci Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın suikast sonucu öldürülmesi üzerine 1981 yılında cumhurbaşkanı olmuştu. 

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