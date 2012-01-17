-Mübarek savunmasına başladı KAHİRE (A.A) - 17.01.2012 - Mısır'da halk ayaklanması sonucunda görevlerini orduya devrederek istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, oğulları Cemal ve Ala ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin güvenlik kuvvetlerine göstericilere ateş açılması için talimat vermek suçlaması ile yargılanmasına devam edildi. İdam istemi ile yargılanan Mübarek, oğulları ve El Adli'nin avukatları bugün görülen duruşmada, iddianamede belirtilen suçlamalara karşı savunma yaptılar. Mübarek'i mahkemede Ferid El Dib başkanlığındaki avukatlar grubu savundu. Mübarek'i savunan avukatlar ekibinin içerisinde Kuveytli avukatlar da bulunuyor. Savunmasına "Mübarek temiz bir lider" diye başlayan avukat Ferid El Dib, Mübarek'in ömrünü halkına ve Mısır'a adadığını, her zaman Mısır halkı için çalıştığını söyledi. 83 yaşındaki Mübarek'e haksızlık yapıldığını ve Mübarek'in asılsız ithamlar ile karşı karşıya kaldığını kaydeden Dib, Mübarek'in hasta olduğunu da konuşmasında sık sık vurguladı. Kısa süren oturum boyunca Dib'in Mübarek'ten övgü ile bahsettiği öğrenildi. Mübarek davasında iddianamenin yanlış yere odaklandığını ileri süren Dib, savcının iddianameye Mübarek ailesini de kattığını ve bu şekilde yargılama ile alakasız olan kişilerin davaya dahil edildiğini öne sürdü. Mübarek'in oğlu Cemal'e iktidarı bırakmak için çalıştığı yönündeki suçlamayı kabul etmediklerini, ayrıca savcının olaylara Mübarek'in eşi Suzan'ı da katmasının anlamsız olduğunu savunan Dib, Mübarek iddianamesini hazırlayan savcıyı niyet okumaya çalışmak ile suçladı. Dip, savcının iddianame okunması sırasında Mübarek'e hakaret ettiğini savunarak, mahkemelerde savcı ve hakimlerin durumunu düzenleyen 1130 sayılı yasayı hatırlatarak, "Bu madde, savcılar ve hakimler etik olarak kesin delil olmadıkça kişiyi suçlayamazlar. Mahkemede her ne şekilde olursa olsun hakarette bulunamazlar anlamına geliyor" dedi. Mahkeme Mübarek'in avukatlarına savunma yapabilmek için 5 oturumluk süre tanıdı. 25 Ocak 2011'de yönetime karşı başlayan halk ayaklanması sonucunda 11 Şubat 2011'de görevlerini orduya devrederek istifa eden Mübarek, 3 Ağustos 2011 tarihinden itibaren yargılanmaya başlamıştı. Mübarek iktidarda bulunduğu 30 yıl boyunca seçimlere hile karıştırmak, yolsuzluk, rüşvet, kamu mallarını kötüye kullanmak, borsa ve finans kurumlarında maniplede bulunarak çıkar sağlamak ve ekonomik fayda elde etmek suçlamaları ile halk ayaklanması sırasında göstericilere karşı güç kullanılması için güvenlik kuvvetlerine talimat vermekten idam istemi ile yargılanıyor.