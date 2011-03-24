T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mübarek rejiminden kadın direnişçilere bekaret testi

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında ordunun kadın göstericilere işkence yaptığını iddia etti.

24 Mart 2011 02:00

T24- Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında ordunun kadın göstericilere işkence yaptığını iddia etti. Örgüt, tutuklanan bazı kadın göstericilerin zorla "bekaret testine" maruz bırakıldıklarını iddia etti.

Örgütten yapılan açıklamada, ordunun, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesine yol açan gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı'nı göstericilerden temizlediği 9 Mart'ta, en az 18 kadın göstericinin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, tutuklanan kadın göstericilerden bazılarının, tutuklu oldukları sırada erkek askerlerin kendilerine elektrik verdiklerini, dövdüklerini, çıplak fotoğraflarını çektiklerini ve zorla "bekaret testleri" yaptırdıklarını söyledikleri belirtildi.

Örgüt, Mısır hükümetine, işkence iddialarını soruşturması çağrısı yaparken, "Kadınlar ve kızlar, Mısır'ın geleceği hakkında görüşlerini ifade ve gözaltına alınmadan, işkence görmeden ya da son derece alçaltıcı ve ayrımcı muameleye maruz kalmadan hükümeti protesto edebilmeliler" ifadesini kullandı.

Açıklamada, ifadesine yer verilen 20 yaşındaki Selva Hüseyni, tutuklanan diğer kadınlarla birlikte kıyafetlerini çıkarmaya zorlandıklarını ve kadın bir gardiyan tarafından arandıklarını, bekaret testi yapan beyaz gömlekli bir adamın, bakire olmadıklarının ortaya çıkması halinde fuhuşla suçlanacakları tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24