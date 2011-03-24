Mübarek rejiminden kadın direnişçilere bekaret testi

T24- Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında ordunun kadın göstericilere işkence yaptığını iddia etti. Örgüt, tutuklanan bazı kadın göstericilerin zorla "bekaret testine" maruz bırakıldıklarını iddia etti.

Örgütten yapılan açıklamada, ordunun, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesine yol açan gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı'nı göstericilerden temizlediği 9 Mart'ta, en az 18 kadın göstericinin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, tutuklanan kadın göstericilerden bazılarının, tutuklu oldukları sırada erkek askerlerin kendilerine elektrik verdiklerini, dövdüklerini, çıplak fotoğraflarını çektiklerini ve zorla "bekaret testleri" yaptırdıklarını söyledikleri belirtildi.

Örgüt, Mısır hükümetine, işkence iddialarını soruşturması çağrısı yaparken, "Kadınlar ve kızlar, Mısır'ın geleceği hakkında görüşlerini ifade ve gözaltına alınmadan, işkence görmeden ya da son derece alçaltıcı ve ayrımcı muameleye maruz kalmadan hükümeti protesto edebilmeliler" ifadesini kullandı.

Açıklamada, ifadesine yer verilen 20 yaşındaki Selva Hüseyni, tutuklanan diğer kadınlarla birlikte kıyafetlerini çıkarmaya zorlandıklarını ve kadın bir gardiyan tarafından arandıklarını, bekaret testi yapan beyaz gömlekli bir adamın, bakire olmadıklarının ortaya çıkması halinde fuhuşla suçlanacakları tehdidinde bulunduğunu kaydetti.