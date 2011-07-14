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Dünya

MÜBAREK ÖLDÜRME EMRİ İDDİASINI YALANLADI  KAHİRE (A.A)

14 Temmuz 2011 17:49

-MÜBAREK ÖLDÜRME EMRİ İDDİASINI YALANLADI  KAHİRE (A.A) - 14.07.2011 - Mısır'da halk ayaklanması sonucu iktidardan ayrılan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, güvenlik güçlerine protestoculara ateş açmaları emri vermediğini söyledi. Bağımsız El Düstur gazetesinde sorgulamada verdiği ifadeler yayımlanan Mübarek, yönetimden ayrılmasına neden olan 18 günlük ayaklanma sırasında güvenlik güçlerine "protestoculara ateş açın" emri vermediğini ifade etti. Mübarek, şiddeti durdurma talimatının kimse tarafından dinlenmediği konusunda daha önce yaptığı açıklamayı da yineledi. Adli makamlar, El Düstur gazetesinde yayımlanan ifadelerin orijinal olduğunu belirtti. Mübarek'in savunma ekibi ise gazetenin haberiyle ilgili yorumda bulunmadı. Mübarek, yönetim karşıtı gösterileri güç kullanarak bastırma emri verdiği gerekçesiyle yargılanacak. Mısır'daki halk ayaklanmasında yaklaşık 900 kişi ölmüştü.

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