-"MÜBAREK MISIR'DAN AYRILMADI" KAHİRE (A.A) - 03.03.2011 - Mısır'ın devrik devlet başkanı Hüsnü Mübarek ve ailesinin ülkeden ayrıldığı yönündeki haberler yalanlandı. Mısır devlet televizyonunun yayımladığı bir alt yazıda, "Savcı: Mübarek ve ailesinin Mısır dışında olduğu yönündeki haberlerin doğruluğu yok" ifadesine yer verildi. Yine devlete ait bir gazete dünkü bir haberinde Mübarek'in kanser tedavisi için Suudi Arabistan'da olduğunu iddia etmişti. Haberde, ailesinin de devrik liderin yanında olduğu ileri sürülmüştü. -MÜBAREK VE AİLESİ SAVUNMA AVUKATI TUTTU- Öte yandan, yine devlet televizyonu Mübarek ve ailesinin karşı karşıya kaldıkları yolsuzluk suçlamaları nedeniyle bir savunma avukatı tuttuğunu da bildirdi. Aileyi kimin temsil edeceği konusunda ise bilgi verilmedi.