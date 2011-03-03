T24 LogoT24 Logo
Dünya

MÜBAREK MISIR'DAN AYRILMADI KAHİRE (A.A)

03 Mart 2011 02:00

-"MÜBAREK MISIR'DAN AYRILMADI" KAHİRE (A.A) - 03.03.2011 - Mısır'ın devrik devlet başkanı Hüsnü Mübarek ve ailesinin ülkeden ayrıldığı yönündeki haberler yalanlandı.  Mısır devlet televizyonunun yayımladığı bir alt yazıda, "Savcı: Mübarek ve ailesinin Mısır dışında olduğu yönündeki haberlerin doğruluğu yok" ifadesine yer verildi.  Yine devlete ait bir gazete dünkü bir haberinde Mübarek'in kanser tedavisi için Suudi Arabistan'da olduğunu iddia etmişti. Haberde, ailesinin de devrik liderin yanında olduğu ileri sürülmüştü. -MÜBAREK VE AİLESİ SAVUNMA AVUKATI TUTTU- Öte yandan, yine devlet televizyonu Mübarek ve ailesinin karşı karşıya kaldıkları yolsuzluk suçlamaları nedeniyle bir savunma avukatı tuttuğunu da bildirdi.  Aileyi kimin temsil edeceği konusunda ise bilgi verilmedi.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24