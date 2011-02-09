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Dünya

Mübarek medyayı da kaybediyor!

El Masri el Yum adlı gazeteye göre, bu ülkede hükümete giren, köşeyi dönüyor...

09 Şubat 2011 02:00

T24 - Mübarek ve aile çevresinin, iktidardan ne ölçüde nemalandığına ilişkin ilginç verilen, Mısır basınına yansıdı. El Masri el Yum adlı gazeteye göre, bu ülkede hükümete giren, köşeyi dönüyor

Gazetenin iddiasına göre iktidardaki Ulusal Demokratik Parti’nin organizasyon sekreteri Ahmed Ezz, bu göreve gelmesi sayesinde, 1989’da 300 bin dolar civarında olan servetini 10’a katlayarak 3 milyar dolara çıkardı. İmar ve İskân Eski Bakanı Ahmed El Garibi 1.8, Turizm Eski Bakanı Zuheyr Garrana’nın 2.2 ve Ticaret Eski Bakanı Muhammed Reşid’inse 2 milyar doları olduğu öne sürülüyor. 

Yandaş medya Mübarek’i terk ediyor

“YARI-resmi” diye anılan El-Ahram gazetesi, rejim karşıtlarının tarafına geçtiğini duyurdu. Gazetenin genel yayın yönetmeni Usame Saraya, dün bir başyazı yayınladı ve “devrim” olarak tanımladığı protestolardaki “saygın”lığı övdü. Gazetenin bu kararında, yaşanan olaylar sırasında bir muhabirinin ölmesinin etkisi olduğu tahmin ediliyor. 



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