T24 LogoT24 Logo
Dünya

MÜBAREK MAHKEMEYE GİTMEZSE TUTUKLANABİLİR KAHİRE (A.A)

11 Nisan 2011 16:59

-MÜBAREK MAHKEMEYE GİTMEZSE TUTUKLANABİLİR KAHİRE (A.A) - 11.04.2011 - Mısır'ın devrik Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in kamu fonlarının zimmete geçirilmesi ve ülkede yapılan gösteriler sırasında protestocuların öldürülmesiyle ilgili soruşturmalar çerçevesinde davet edildiği mahkemeye gitmemesi halinde tutuklanabileceği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mübarek ve oğullarının davete uymamaları halinde tutuklanabilecekleri belirtilirken, Bakan Mansur El İsavi de, hem Mübarek hem de oğullarının mahkemeye gelmeleri durumunda güvenliklerinin sağlanması için her şeyin yapılacağını kaydetti. Mısır Başsavcısı Abdülmecit Mahmut, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi ve gösteriler sırasında protestocuların öldürülmesiyle ilgili soruşturmalar çerçevesinde Mübarek'i ifade vermeye çağırmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24