-MÜBAREK MAHKEMEYE GİTMEZSE TUTUKLANABİLİR KAHİRE (A.A) - 11.04.2011 - Mısır'ın devrik Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in kamu fonlarının zimmete geçirilmesi ve ülkede yapılan gösteriler sırasında protestocuların öldürülmesiyle ilgili soruşturmalar çerçevesinde davet edildiği mahkemeye gitmemesi halinde tutuklanabileceği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mübarek ve oğullarının davete uymamaları halinde tutuklanabilecekleri belirtilirken, Bakan Mansur El İsavi de, hem Mübarek hem de oğullarının mahkemeye gelmeleri durumunda güvenliklerinin sağlanması için her şeyin yapılacağını kaydetti. Mısır Başsavcısı Abdülmecit Mahmut, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi ve gösteriler sırasında protestocuların öldürülmesiyle ilgili soruşturmalar çerçevesinde Mübarek'i ifade vermeye çağırmıştı.