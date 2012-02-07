-Mübarek mahkemeye getirilemedi KAHİRE (A.A) - 07.02.2012 - Mısır'da halk ayaklanması sonucunda görevini orduya devrederek istifa eden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in mahkemesi, kötü hava koşullarından dolayı yapılamadı. Mübarek, oğulları Ala ve Cemal ile İçişleri eski Bakanı Habib El Adli'nin güvenlik kuvvetlerine göstericilere karşı ateş açılması için talimat verdikleri iddiası ile yargılandıkları dava, Mübarek'in tedavi gördüğü Dünya Sağlık Merkezi'nden, mahkemenin yapıldığı Kahire Polis Akademisi'ne getirilememesi üzerine yapılamadı. Yetkililer, başkent Kahire ve çevresinde etkili olan kum fırtınasından dolayı Mübarek'i mahkemeye getiren askeri ambulans helikopterin, uçuşuna izin verilmediğini belirttiler. Mübarek'i yargılayan Kahire Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Hakim Ahmet Rifat, Mısır televizyonuna yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle Mübarek'in helikopter ile mahkemeye getirilemediğini, bundan dolayı da bugün yapılması planlanan celsenin ertelendiğini söyledi. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 25 Ocak 2011 tarihinde ülke genelinde başlayan ayaklanma sonucunda görevinden istifa etmiş ve 3 Ağustos 2011 tarihinden itibaren de göstericilere karşı şiddet kullanılması için güvenlik kuvvetlerine talimat vermek, rüşvet, kamuyu zarara uğratmak, borsa ve ticari kurumlardan çıkar sağlamak, devlet alımlarından komisyon almak ve devlet ihalelerini yakınlarına vermek suçlarından yargılanmaya başlamıştı.