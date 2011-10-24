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Dünya

Mübarek, Kaddafi için ağlamış  KAHİRE (A.A)

24 Ekim 2011 23:07

-Mübarek, Kaddafi için ağlamış  KAHİRE (A.A) - 24.10.2011 - Mısır'ın halk ayaklanması sonucunda görevini orduya devrederek istifa eden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in, Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin linç edilerek öldürülmesi ile ilgili görüntüleri izledikten sonra uzun süre ağladığı ileri sürüldü.  Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi'nin sağlık yetkililerine  dayandırarak verdiği habere göre, Mübarek göz hapsinde tutulduğu ve tedavi edildiği Dünya Tıp Merkezi'nde, Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'de muhalifler tarafından öldürülmesi ile ilgili görüntüleri izledikten sonra uzun süre isterik bir biçimde ağlayarak fenalık geçirdi.  Sözkonusu kaynaklar, Mübarek'in üzüntüden dolayı kalp krizi geçirme noktasına geldiğini ve doktorların Mübarek'e müdahalede bulunarak kendisine sakinleştirici ilaçlar verdiklerini ileri sürdü. 25 Ocak'ta Mısır'da başlayan halk ayaklanması sonucunda görevi bırakmak zorunda kalan Mübarek, Nisan ayında ordu tarafından gözaltına alınmış ve Ağustos ayının ilk haftasından itibaren yargılanmaya başlamıştı. Daha önce de Mübarek, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Ramazan ayında yargılanmaya başlayarak Kurban Bayramı'nda idam edilmesi olayını hatırlayarak depresyona girmişti.  Mübarek. Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'a çağrıda bulunarak, Esad'dan halkının sesine kulak vermesini istemişti.  Mübarek'in, Kaddafi ile iyi ilişkileri bulunduğu belirtilirken, El Ahram Gazetesi, iki liderin 2007 yılında  Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Libya koluna karşı operasyon yapılması için anlaşma içerisinde olduklarını ileri sürdü.

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