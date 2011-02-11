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Dünya

Mübarek istifa ederse ne olacak?

Mübarek'in istifasıyla yerine kimin geçeceğini ise Mısır Anayasası'ndaki 2 madde düzenliyor.

11 Şubat 2011 02:00

T24 - Hüsnü Mübarek, Mısır'daki halk isyanının 18. gününde istifa etti. Mübarek'in 30 yıllık başkanlık döneminin bitmesiyle yerine kimin geçeceğini ise Mısır Anayasası'ndaki 2 madde düzenliyor.

Mısır Anayasası'nın, hükümetin internet sayfası "http://www.egypt.gov.eg" da yer alan İngilizce metnine göre, Cumhurbaşkanı'nın çekilmesi, istifası, görevlerini yapamaz hale gelmesi gibi durumlarda yerine kimin geçeceğine dair maddeleri, 82-84. maddelerde düzenleniyor.

Bu maddelere göre geçici devir ile istifa, farklı sonuçlar doğuruyor.

82. Madde: Cumhurbaşkanı, geçici bir engelden ötürü görevlerini yapamaz duruma gelirse, yetkilerini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na devreder.

83. madde: Cumhurbaşkanı, istifa etmesi halinde, istifa mektubunu Halk Meclisi'ne sunar.

84. Madde (kısmen): Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması veya Cumhurbaşkanı'nın görevlerini daimi olarak yapamaz durumda olması halinde, Halk Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak üstlenir.


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