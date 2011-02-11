Mübarek istifa ederse ne olacak?

T24 - Hüsnü Mübarek, Mısır'daki halk isyanının 18. gününde istifa etti. Mübarek'in 30 yıllık başkanlık döneminin bitmesiyle yerine kimin geçeceğini ise Mısır Anayasası'ndaki 2 madde düzenliyor.
Mısır Anayasası'nın, hükümetin internet sayfası "http://www.egypt.gov.eg
" da yer alan İngilizce metnine göre, Cumhurbaşkanı'nın çekilmesi, istifası, görevlerini yapamaz hale gelmesi gibi durumlarda yerine kimin geçeceğine dair maddeleri, 82-84. maddelerde düzenleniyor.
Bu maddelere göre geçici devir ile istifa, farklı sonuçlar doğuruyor.82. Madde:
Cumhurbaşkanı, geçici bir engelden ötürü görevlerini yapamaz duruma gelirse, yetkilerini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na devreder.83. madde:
Cumhurbaşkanı, istifa etmesi halinde, istifa mektubunu Halk Meclisi'ne sunar.84. Madde (kısmen):
Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması veya Cumhurbaşkanı'nın görevlerini daimi olarak yapamaz durumda olması halinde, Halk Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak üstlenir.