-MÜBAREK, İSRAİL'İ YENİ BİR SAVAŞ KONUSUNDA UYARDI" KAHİRE (A.A) - 07.01.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Gazze Şeridi'nde yeni bir savaşa girmemesi" için uyardığı bildirildi. Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, Mübarek ve Netanyahu'nun Şarm El Şeyh kentinde yaptıkları görüşmede, geçen Eylül ayında kesintiye uğrayan İsrail-Filistin barış görüşmeleri öncelikli olarak ele alındı. Haberde, "Mübarek'in, Gazze'ye karşı yeni bir savaşa girmemesi için Netanyahu'yu uyardığı, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelttiği son tehditlerin, barış görüşmeleri, bölge istikrarı ve güvenlik açısından olumsuz etkileri olacağını söylediği" kaydedildi. Barış görüşmelerinin yeniden canlanabilmesi ve Filistin tarafının güveninin tekrar kazanılabilmesi için İsrail'in somut adımlar atması gerektiğini de ifade eden Mübarek, barış görüşmelerinin yeniden başlayabilmesinin İsrail'in göstereceği çabaya bağlı olduğunu kaydetti. Netanyahu da Filistinliler ile müzakerelerin ilerlemesi konusunda Mısır'ın gösterdiği çabayı takdir ettiğini dile getirdi.