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Dünya

MÜBAREK İSRAİL'E SIĞINMA ÖNERİSİNİ REDDETTİ TEL AVİV (A.A)

03 Ağustos 2011 20:14

-MÜBAREK İSRAİL'E SIĞINMA ÖNERİSİNİ REDDETTİ TEL AVİV (A.A) - 03.08.2011 - İsrail'de Binyamin Netanyahu koalisyonunun eski bakanlarından, İşçi Partili Binyamin Ben Eliezer, bugün mahkeme önüne çıkan devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e, "İsrail'e sığınması" önerisinde bulunduğunu, ancak Mübarek'in kabul etmediğini açıkladı. Mübarek'in yakın dostlarından biri olduğu bilinen Ben Eliezer, İsrail Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada, birkaç ay önce Mısır'da Mübarek karşıtı protesto gösterilerinin en yoğun olduğu sıralarda, devrik Cumhurbaşkanı ile Şarm El Şeyh'te buluştuklarını ve kendisine İsrail'e sığınma önerisini yaptığını söyledi. Ben Eliezer, Şarm El Şeyh ile İsrail'in sınır kenti Eylat arasındaki mesafenin çok kısa olduğunu ve Mübarek'ten Eylat'a gelmesini istediğini, böylece orada tedavisinin de mümkün olacağını söylediğini anlattı. Teklifinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bilgisi dahilinde olduğunu kaydeden Binyamin Ben Eliezer, Mübarek için "Ama o bir vatansever, teklifimi kabul etmedi" dedi.

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