-''MÜBAREK İSRAİL'DE'' İDDİALARI TEL AVİV (A.A) - 17.02.2011 - İsrail basını, bir Arap haber sitesinde yayımlanan, Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in İsrail'ın sahil kenti Eylat'ta olduğu yolundaki iddialarının ardından, Mübarek'in İsrail'de olup olmadığının peşine düştü. Maariv gazetesi bir kaç gün önce Boeing tipi bir sivil uçağa, 4 İsrail savaş uçağının eşlik ettiği görüntülerin değişik yorumlara neden olduğunu belirterek, "gizemli" uçağın üç gündür Jezreel vadisi sakinlerinin konusu olduğunu ve herkesin, İsrail savaş uçaklarının eşlik ettiği sivil uçağın kime ait olabileceğini konuştuğunu yazdı. Uçağın hafta başında eski Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin veda törenine katılmak amacıyla İsrail'e gelen ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen'in uçağı veya eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e ait olduğu ileri sürülüyor. Haberde, İsrail ordu sözcülüğünün, söylentilere bir yorum getirmeden, bunun savaş uçaklarının eğitimi olduğunu söylemekle yetindiği belirtildi. İsrailli bir Arap haber sitesi El-Arab dün Hüsnü Mübarek'in Eylat'ta lüks bir otelde kaldığını öne sürmüş, bölge sakinlerinin, otelin etrafında çok sıkı güvenlik önlemleri bulunduğunu söylediklerini aktarmıştı. Haberde, bir otel çalışanının Mübarek'in otelin konuğu olduğunu söylediği iddia edilmiş, ancak otel yönetiminden bir doğrulama gelmemişti. Yedioth Ahranot gazetesi bu iddiaların ardından paparazzilerin ve gazetecilerin Eylat'a doluştuğunu, bir otel yöneticisinin "kral dairesi dolu" demekle yetindiğini, ancak bir diğerinin "yok öyle bir şey" diye konuştuğunu belirtti. Mübarek'in istifasının ardından Şarm El Şeyh'e gittiği bildirilmişti. -YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALARDA 5 YARALI Yemen'in başkenti Sana'da bugün iktidar yanlılarıyla hükümet karşıtları arasındaki şiddetli çatışmalarda 5 kişi yaralandı. Bölgedeki AFP muhabiri, beş gündür süren çatışmalarda, çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 2000 kişinin kampüs çıkışında iktidar yanlılarının saldırısına uğradığını belirtti. Çatışmalarda beş göstericinin yaralandığı, güvenlik güçlerinin tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtığı kaydedildi.